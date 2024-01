Au Cineum Cannes, un concert de Queen comme si vous y étiez

AD

Du 18 au 21 janvier, le Cineum Cannes participe à la diffusion mondiale de « Queen Rock Montréal », un concert mythique de Queen.

Pour la toute première fois, l’un des plus grands groupes de l’histoire de la musique va se produire sur les plus grands écrans de cinémas du monde à l’occasion de la diffusion de « Queen Rock Montreal », exclusivement dans les salles IMAX du 18 au 21 janvier 2024. Seul cinéma des Alpes-Maritimes équipé d’une telle salle, le Cineum Cannes participe à l’événement.

Ce concert a été capturé en novembre 1981 au Forum de Montréal. Devenu le plus grand groupe du monde, Queen dominait alors les classements de ventes de disques dans les principaux pays.

Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, et John Deacon délivrent sur scène une exaltante performance de leurs plus grands tubes dont “We Will Rock You,” “Somebody To Love,” “Under Pressure,” Bohemian Rhapsody,” “Another One Bites the Dust,” “We Are The Champions,” et d’autres titres de leur album à succès The Game.

Le film a été numériquement remasterisé dans la qualité d’image et de son du format IMAX. Laurent Raffaelli, le directeur du Cineum Cannes, promet aux spectateurs une expérience inoubliable.

