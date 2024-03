Beyoncé : Record Exceptionnel avec « Texas Hold ‘Em »

AD

Aujourd’hui, plongeons dans l’univers musical de la femme du célèbre rappeur new yorkais Jay Z, la talentueuse Beyoncé. La reine de la pop et du R&B a récemment surpris le monde en dévoilant son tout nouveau titre « Texas Hold ‘Em » lors de la mi-temps du Super Bowl le 11 février dernier. Une surprise bien calculée qui a marqué un tournant inattendu dans la carrière musicale de l’icône.

Le Tournant Country de Queen B

Habituellement associée à des tubes R&B et pop, Queen B semble prête à conquérir de nouveaux horizons et à devenir la nouvelle reine de la musique country. Son dernier titre a non seulement attiré l’attention, mais il a également établi un record impressionnant.

Record Historique : Beyoncé au Sommet du Hot Country Songs

Avec le succès fulgurant de « Texas Hold ‘Em », Beyoncé a marqué l’histoire en devenant la première artiste noire à atteindre la première place du prestigieux classement Hot Country Songs de Billboard, référence incontestable pour les hits country. Ce moment historique a même suscité les éloges de la reine incontestée du genre, Dolly Parton.

Une semaine après son triomphe dans le monde country, « Texas Hold ‘Em » maintient son élan en se hissant à la première place du Billboard Hot 100, le classement hebdomadaire des chansons les plus vendues et les plus populaires aux États-Unis. Ce succès marque la neuvième fois que Beyoncé atteint cette position convoitée, la dernière étant avec « Break My Soul » en 2022.

Beyoncé : Une Artiste Plurielle

Un aspect notable de cette réussite est que Beyoncé devient la première femme à trôner sur les classements R&B, hip-hop et country au cours de sa carrière. Ce nouvel exploit témoigne de la polyvalence exceptionnelle de l’artiste, affirmant ainsi sa place en tant qu’icône musicale peu importe le genre musical.

Renaissance Act II : La Prochaine Révolution Musicale

Les attentes sont à leur comble, pour la sortie de son prochain album, « Renaissance Act II », prévu pour le 29 mars.

Il semble que Queen B soit prête à continuer de surprendre ses fans. Beyoncé est indéniablement en train de marquer une nouvelle ère musicale.

