Biot et les Templiers : un sacré défi logistique et sécuritaire

Biot se prépare à trois jours de folie à l’occasion de « Biot et les Templiers ». L’an passé, la fête médiévale avait attiré 100 000 personnes.

Neuf ans d’absence puis un retour en force : 100 000 visiteurs en 2023. « Biot et les Templiers », est devenu le premier événement des Alpes-Maritimes en termes d’affluence sur un week-end ! Ce score impressionnant, trois fois supérieur à celui de l’édition précédente en 2014, personne ne l’avait vu venir.

Le maire de Biot, lui-même, reconnaît avoir été surpris. Jean-Pierre Dermit sait combien une telle affluence nécessite « beaucoup de préparation et d’organisation en amont et surtout beaucoup de logistique » avec les problèmes de circulation et de stationnement qui en découlent. Si vous avez prévu de vous rendre à Biot ce week-end, privilégiez les navettes mises en place au départ de parkings relais. Pour la petite commune, le défi est aussi sécuritaire.

Un vidéo mapping géant en nouveauté

Pendant trois jours (5-7 avril), Biot va renouer avec son passé et se transformer en une véritable cité médiévale au temps des Templiers, au XIIIe siècle. Ainsi, le visiteur sera invité à un fabuleux voyage dans le temps. Au programme : spectacles équestres, reconstitution de campements, village médiéval, combats, tournois, défilé aux flambeaux, etc.

30 troupes de 15 pays européens participeront aux spectacles. Et grande nouveauté cette année : un vidéo-mapping géant signé Gaspare Di Caro, le « maestro des lumières ». Le village, ses maisons typiques et son clocher vont servir de toile géante à l’artiste, les vendredi 5 et samedi 6 avril à 21h.

Retrouvez ci-dessous, l’interview de Jean-Pierre Dermit, le maire de Biot.

