« ça va l’faire », la matinale vitaminée de TV Monaco

Depuis son lancement en septembre dernier, TV Monaco mise sur Sébastien Serrano et sa bande de chroniqueurs pour réveiller la Principauté.

Les téléspectateurs l’ont découvert sur Azur TV puis sur BFM Nice Côte d’Azur. Depuis septembre dernier, Sébastien Serrano officie comme chef d’orchestre de « ça va l’faire » sur TV Monaco. La matinale de la nouvelle chaîne publique de la Principauté est diffusée du lundi au vendredi entre 8 heures et 9 heures.

A 40 ans, l’animateur dit avoir délaissé les viennoiseries au profit des fruits au petit déjeuner, mais il n’a pas changé les ingrédients de ses émissions, qui sont aussi sa devise : « faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux ».

L’ancien présentateur de « Kop Aiglons » aime être entouré. Sébastien Serrano a fait appel à quelques-uns de ses anciens complices, dont Thierry Mesnage, pour former une joyeuse bande de chroniqueurs.

« J’aime les émissions de bande avec du sourire et de la bonne humeur ! »

Au programme, durant 52 minutes : un invité, des chroniques et des bons plans dans les domaines de la mode, du bien-être, des loisirs ou de l’environnement pour « apprendre plein de choses et commencer la journée de façon positive et toujours avec le sourire ».

L'équipe