AD

AD

C’est l’un des grands événements de Canneseries saison 7 : le retour à la sitcom de Jamel et Ramzy, 25 ans après « H ».

Bienvenue chez Flywingz, compagnie aérienne la plus « low » des compagnies low cost, pilotée par une équipe de bras cassés. Le synopsis donne le ton. Serait-ce le fameux esprit Canal ? Toujours est-il que la chaîne cryptée a choisi Jamel Debbouze pour renouer avec la sitcom à la Française.

L’humoriste en rêvait, Canal + l’a fait. 25 ans après la série « H » devenue culte, l’humoriste revient à ce format à mi-chemin entre le stand-up et la fiction télé. Et cette fois, avec une triple casquette d’auteur, réalisateur et comédien.

A ses côtés, son vieux complice Ramzy Bedia et une joyeuse bande : Camille Chamoux, Bérangère McNeese, Brahim Bouhlel ou encore Tristan Lopin.

Le résultat est à la hauteur des espérances : absurde, potache, déjanté. Visiblement, les comédiens se sont amusés comme dans « une cour de récré« . A tel point, que Jamel l’annonce déjà : « Si Canal + nous fait confiance et que le public est au rendez-vous, il y aura une saison 2 puis une saison 3″.

play_arrow Canal + fait re-décoller la sitcom avec « Terminal » de Jamel Debbouze Présentation de "Terminal" à Canneseries

L'équipe