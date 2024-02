AD

Cannes a reçu la reconnaissance internationale « Tsunami Ready ». L’UNESCO distingue ainsi les actions de la municipalité cannoise pour faire face au risque tsunami.

Sur la Croisette, le risque d’un tsunami est pris très au sérieux. Pour preuve, la mairie de Cannes mène, depuis près de dix ans déjà, une démarche volontariste et pionnière en matière de prévention et de gestion de ce risque certes limité mais « bien réel » en Méditerranée.

Dès son élection en 2014, David Lisnard a souhaité créer une délégation « risques majeurs » et mettre en place des actions très concrètes pour sensibiliser la population à cette problématique peu connue du grand public.

Le maire de Cannes et son équipe ont notamment élaboré une charte avec l’ensemble des professionnels du littoral. Ils ont mis en place des systèmes d’alertes et installé dans la ville des haut-parleurs et une signalétique d’évacuation d’urgence vers des zones refuges. Des exercices grandeur nature sont organisés régulièrement.

Le 19 janvier dernier, Denis Cheng Seng, secrétaire technique Méditerranée à l’UNESCO, a décerné à la mairie de Cannes la distinction « Tsunami Ready », une première en France métropolitaine et en Méditerranée.

Yannick Ferrand, directeur des risques majeurs à la mairie de Cannes est au micro de Jean-Christophe Sanchez.