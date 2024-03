Carnaval : Saint Jean Cap Ferrat et Vallauris Golfe-Juan en Fête

À Saint Jean Cap Ferrat, la fête commence dès 14h30 devant l’école Avenue des Fleurs, où le départ du Corso du Carnaval promet une atmosphère festive. Les petits sont invités à enfiler leurs plus beaux costumes et à se joindre à la grande parade.

La déambulation traversera les rues animées, dont l’avenue des Fleurs, l’avenue de la Libération, les avenues Denis Séméria, et la rue du Caroubier. Avec une trentaine d’artistes, des mascottes ludiques, et deux chars dédiés à l’eau et à la nature, le défilé promet une expérience colorée et divertissante.

Après la parade, des animations gratuites seront proposées, incluant des démonstrations et initiations aux Arts du Cirque. Structures gonflables, châteaux et goûter gratuit pour les enfants seront au rendez-vous, le tout dans une ambiance musicale festive.

Vallauris Golfe-Juan : Hommage à Darnega, « Roi du Sport »