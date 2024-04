AD

8e manche de la saison de Formule E, le Monaco E-Prix se déroule ce samedi 27 avril. On fait le point avec Didier Laurent, notre expert FE.

Inscrit au calendrier depuis les grands débuts de la discipline en 2015, le Monaco E-Prix est une étape incontournable et iconique de la Formule E.

Cette année, l’épreuve monégasque constitue la 8e course du championnat du monde ABB FIA Formula E. La saison 2024 compte 10 étapes pour un total de 16 courses.

Le mythique circuit monégasque est un formidable écrin pour les pilotes des monoplaces électriques. Réputé pour ses nombreux dépassements, il réserve chaque année un grand spectacle aux amateurs de sport automobile.

Les favoris sont au rendez-vous

Tous les vainqueurs du Monaco E-Prix seront au départ de cette 7e édition (Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, Antonio Felix Da Costa, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy).

À la mi-saison, la lutte pour le titre s’intensifie. Après 7 courses, Pascal Wehrlein (Porsche) et Jake Dennis (Andretti) sont premiers ex-aequo (89 points chacun) au classement général. Oliver Rowland (Nissan) crée la surprise à la 3e place. Le tenant du titre en Principauté, Nick Cassidy, pointe à la 4e place.

Le programme

La première séance d’essais libres démarre à 7h30. Place aux qualifications à 10h40 et coup d’envoi de la course à 15h04. En parallèle, l’Allianz Fan Village (accessible gratuitement de 9h à 21h) propose au public de nombreuses animations et démonstrations sur le Quai Antoine 1er. Par ailleurs, la fameuse monoplace GEN3 s’expose au public sur la Place d’Armes du jeudi 25 au samedi 27 avril (9h-18h).

play_arrow Ce que vous devez savoir sur le Monaco E-Prix 2024 Didier Laurent

