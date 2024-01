C’est de saison : la toux sèche comment en venir à bout ?

AD

AD

Chaque mardi, Charlotte Jacquet, naturopathe, est à nos côtés sur Radio Monaco. Aujourd’hui elle vous aide à apaiser naturellement une toux sèche.

Hydratation et miel : vos alliés

C’est la base : l’hydratation. En effet, quand vous souffrez de toux sèche, vos voies respiratoires peuvent devenir irritées et sèches. L’hydratation joue un rôle crucial dans ce processus de soulagement. En consommant suffisamment d’eau, des tisanes aux herbes et des infusions tout au long de la journée, plusieurs avantages se manifestent. D’abord, l’hydratation apaise les muqueuses de la gorge, ce qui va réduire les démangeaisons et la sensation de brûlure. Elle facilite aussi l’expectoration en rendant le mucus moins visqueux. Et bien sûr maintenir un bon taux d’hydratation favorise un environnement propice à la récupération.

Pour le miel, c’est un grand classique. Un trésor naturel doté de propriétés antibactériennes et apaisantes. Une petite précision concernant la fameuse cuillère de miel dans une tisane. En fait, cette technique va rendre votre boisson chaude plus sirupeuse. Prendre une cuillère de miel directement en bouche peut considérablement soulager la toux sèche. Vous pouvez donc ingérer un peu de miel et en ajouter dans votre tisane pour bénéficier de tous les bienfaits de ce trésor de la ruche.

Tisanes et Cannelle pour apaiser la toux

La cannelle a d’excellentes propriétés pour calmer la toux. Saupoudrez-la sur vos tisanes ou concoctez une boisson anti-toux avec. Il suffit d’ajouter dans une tasse d’eau chaude un bâton de cannelle, une cuillère à café de miel brut et le jus d’un demi-citron.

Autre astuce : la tisane de bouillon blanc très efficace en cas de toux sèche associée à une laryngite, trachéite, pharyngite ou angine. Vous pouvez en consommer trois tasses par jour, de préférence à jeun et entre les repas. Attention : évitez son utilisation chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et allaitantes.

Enfin, côté huile essentielle vous pouvez compter sur le cyprès vert, reconnu pour ses propriétés antitussives. Il suffit de déposer une goutte d’huile essentielle sur un support alimentaire, un comprimé neutre, ou un peu de miel de thym. Laissez fondre dans la bouche comme un bonbon, à répéter jusqu’à six fois par jour. Pensez à toujours faire un test allergique au préalable. Et cette HE est déconseillée aux femmes enceintes/allaitantes, aux personnes ayant des antécédents de cancer, ainsi que chez les enfants de moins de 3 ans.

L'équipe