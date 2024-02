AD

C’est parti à Monaco pour l’opération annuelle consacrée à la réduction des déchets et au réemploi des obsjets usagés. L’opération Monacollecte se tient sur le Quai Antoine Ier.

La 3e édition de Monacollecte s’est ouverte ce matin en Principauté avec la visite de SAS le Prince Albert II. Ce grand événement consacré au réemploi et eu recyclage se tient sur le Quai Antoine Ier jusqu’à demain soir.

La SMA et la Mairie de Monaco invitent les résidents à venir déposer les objets et déchets spéciaux ménagers dont ils souhaitent se défaire. Des associations sont sur place pour collecter certains objets et leur offrir une seconde vie. Le reste ira vers le réseau de traitement de la SMA et à chaque fois que c’est possible vers des filières de recyclage. L’an dernier, Monacollecte avait permis de récolter 10 tonnes d’objets et de déchets. Marie Berard est la directrice-adjointe de la SMA.

Non aux encombrants

Les associations collectent notamment des vêtements, des couvertures, des livres et des jouets. Il faut toutefois que ces objets soient encore en bon état. De plus, il faut s’abstenir d’amener à Monacollecte de gros meubles ou des encombrants. En effet, il existe déjà un service pour récupérer ce genre de choses à Monaco.

play_arrow Monacollecte de retour pour une troisième édition Marie Berard, directrice-adjointe de la SMA

Monacollecte se tient de 10h à 19h aujourd’hui et demain sur le Quai Antoine Premier. La SMA et la Mairie de Monaco proposent aussi des animations pour le grand public. On peut, par exemple, participer à un escape game, s’essayer au tri sélectif en réalité virtuelle ou encore profiter d’ateliers de réparation avec les bénévoles de Mùnegu Repair.

