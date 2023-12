C’est signé ! L’étape finale du Tour de France partira de Monaco

AD

Il scelle le déroulé de l’ultime étape du Tour de France 2024. Le dimanche 21 juillet, le peloton s’élancera de la Principauté pour une course contre-la-montre de près de 34 kilomètres qui traversera Beausoleil, La Turbie, Eze et Villefranche-sur-Mer.

« On ne pouvait pas remplacer Paris comme cela. Quand on parle de Monaco, de Nice et de la Côte d’Azur, même au bout du monde, on sait très bien où c’est ! »

Christian Prudhomme