Cet ancien finaliste de MasterChef ouvre un restaurant à Mougins

Après cinq années aux fourneaux de Lougolin à Plascassier, Xavier Malandran se lance avec « Laflora » dans une nouvelle aventure gastronomique.

L’annonce de son départ de Lougolin, en octobre dernier, avait surpris. Il faut dire que cette table du hameau de Plascassier, plusieurs fois récompensée d’un Bib Gourmand, était l’une des plus prisées de la Côte d’Azur. Mais Xavier Malandran n’a pas fini d’écrire son histoire.

« Je veux terminer ce que j’ai commencé il y a 12 ans »

L’ancien coiffeur reconverti cuisinier avec succès et propulsé par la saison 2 de l’émission MasterChef (2011) avait envie de changer d’air et d’un nouveau challenge. Il avait surtout besoin de temps. Plus de temps à consacrer à sa famille et plus de temps à travailler ses recettes, à faire de la recherche.

Avec une capacité de couverts réduite à 40 (contre 120 à Lougolin), Xavier Malandran disposera de ce temps précieux à Laflora.

C’est ici, au 351 avenue Saint-Basile en lieu et place du Clos Saint-Basile, que l’on retrouve le chef à l’accent chantant et au caractère bien trempé.

A Laflora, le premier menu entrée/plat/fromage ou dessert au déjeuner et au dîner est à 39 euros. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir.

L'équipe