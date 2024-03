Choisir son activité physique en fonction de son thème astral

AD

S’intéresser à l’astrologie c’est avant tout désirer se connaître. Notre thème astral est un puits sans fond d’informations sur nous. Alors, on peut aussi y trouver les sports qui nous conviennent le mieux. Pour cela, il est primordial de regarder où se trouvait la planète Mars au moment de notre naissance. Les précisions d’Olya Mel.

Mars et l’activité physique

Mars est l’archétype du guerrier. Grâce à cette planète on peut déterminer notre source de motivation, nos réactions, nos manières d’agir ou encore la résistance de notre corps. C’est pour cela que c’est l’une des planètes principales à analyser quand on parle de sport.

Pour trouver sa position dans votre thème astral, il suffit de faire une recherche sur internet en indiquant votre date de naissance.

Notez que si Mars se situe en Bélier ou en Scorpion, ce sont les deux positions les plus fortes pour cette planète. Les personnes concernées bénéficient d’une grande énergie intérieure. Elles ont donc besoin de pratiquer une activité physique de façon intense et régulière pour évacuer leur énergie. Dans le cas contraire, cette dernière peut se transformer en comportement impulsif voire agressif.

En revanche, attention, ce n’est pas forcément le signe en lui-même qui est important mais plutôt la motivation sous-jacente. Peut importe la position de Mars, on peut tous être performants et actifs.

Les positions considérées comme faibles pour Mars

Si la planète se trouve en Taureau, on considère que c’est une position plutôt faible. Pourtant, si dans ce signe la motivation naturelle pour une activité physique n’est pas prédominante, il suffit d’un objectif clair pour tout bouleverser. En effet, un Taureau qui s’est fixé un challenge deviendra très persévérant et résistant. Il n’aura alors aucun mal à entretenir sa motivation quand il connait son « pourquoi » et à s’y tenir.

