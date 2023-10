Comment apaiser les ballonnements et autres inconforts digestifs ?

Ce mardi, Charlotte Jacquet vous propose toutes les astuces naturelles pour apaiser les ballonnements.

play_arrow Les astuces naturelles contre les ballonnements Charlotte Jacquet

Les plantes: de précieuses alliées

Premier conseil : les plantes carminatives. Elles sont capables d’absorber les gaz et de réduire les ballonnements. Parmi ces plantes, on peut citer le fenouil, le cumin, la coriandre et la badiane. Vous pouvez les consommer en infusion, ou pourquoi pas, créer votre propre mélange en visitant une herboristerie de confiance. Côté utilisation : misez sur des cures, mais sans dépasser les 15 jours.

Ensuite, zoom sur les plantes sédatives et antispasmodiques, excellentes pour apaiser les spasmes digestifs et les tensions nerveuses en lien avec les ballonnements. Vous pouvez consommer de la mélisse, la passiflore et la valériane sous forme de gélules ou d’infusions.

Enfin, le romarin peut être très utile. Il suffit de le consommer sous forme d’infusion après le repas. Il aide à la digestion des graisses et possède des propriétés antiseptiques qui en font un allié efficace en cas d’infection intestinale.

Massages, bicarbonate et argile contre les ballonnements

Parmi les méthodes à explorer il y a le massage du ventre aux huiles essentielles. Il faudra dans ce cas utiliser par exemple le basilic tropical, l’estragon et le cumin. Attention, il est important de les diluer dans une huile végétale comme le noyau d’abricot ou l’huile de jojoba. Ensuite, il suffit de masser doucement le ventre dans le sens des aiguilles d’une montre de manière circulaire.

Le bicarbonate de soude peut aussi vous donner un bon coup de pouce. Pour cela, prenez une cuillère à café mélangée dans un peu d’eau avant un repas pour soulager les inconforts digestifs. Idem pour l’argile verte bio et le charbon végétal.

L'équipe