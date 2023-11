Comment bien choisir son extracteur de jus ?

Ce mardi, Charlotte Jacquet vous propose de plonger dans l’univers de l’extracteur de jus. Il s’agit d’un véritables compagnon pour les adeptes de la naturopathie. Ces appareils innovants permettent d’extraire les bienfaits nutritionnels des fruits et légumes sous une forme liquide. Aujourd’hui, on va explorer en détail leur utilité et voir quels sont les critères incontournables pour bien sélectionner son extracteur.

play_arrow Les bienfaits des extracteurs de jus Charlotte Jacquet

Qu’est ce qu’un extracteur de jus ?

C’est un appareil électroménager conçu pour extraire le jus des fruits, légumes, et parfois même des herbes. Il a la capacité de séparer le jus de la pulpe, des pépins et des fibres. Contrairement aux centrifugeuses classiques, les extracteurs de jus fonctionnent à vitesse lente. Résultat : cela limite la génération de chaleur pendant le processus d’extraction. Les avantages des extracteurs de jus résident dans leur capacité à préserver un maximum de nutriments, d’enzymes et de vitamines présents dans les aliments. Ils permettent également de consommer une plus grande quantité de fruits et légumes d’une manière concentrée et facilement assimilable.

Zoom sur les différents modèles

Evidemment, il existe une multitude d’appareils sur le marché. On peut citer notamment, les extracteurs à mastication ou électrique. Ils ont l’avantage de disposer d’un moteur lent pour broyer et mastiquer les végétaux. Vous avez le format vertical moins encombrant avec la possibilité pour certains modèles d’avoir deux vis de pressage.

Sans oublier le format horizontal plus polyvalent car il permet de concocter des purées, des sorbets, des laits végétaux, des pâtes fraiches, des compotes ou encore des purées d’oléagineux. Autre avantage indéniable, il est plus rapide à nettoyer car il ne contient qu’une seule vis de pressage.

Enfin, les extracteurs de jus manuels sont très pratiques lors de déplacements puisqu’ils n’ont pas besoin d’électricité pour fonctionner. En revanche, ils sont à éviter en cas d’usages quotidiens.

Tous les bienfaits des extracteurs de jus

S’équiper d’une extracteur permet déjà de consommer plus de végétaux dans sa journée. Un verre de jus représente environ 150 ml soit 250 gr de légumes et fruits. Pour autant, il est recommandé de consommer des végétaux sous d’autres formes. Crus ou encore cuits pour atteindre un bon niveau de fibres dans votre alimentation.

En utilisant cet appareil électroménager, vous êtes certains de conserver un maximum de nutriments et de booster notamment vos apports en vitamines et en minéraux.

Enfin, à noter le côté win/win pour vos intestins. Le fait de retirer les fibres permet aux personnes sujettes aux troubles digestifs de booster leurs apports en micronutriments.

