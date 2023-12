Comment bien utiliser la luminothérapie ?

AD

Ce mardi, Charlotte Jacquet vous fait découvrir tous les bienfaits de la luminothérapie. Une alliée de choix pendant l’automne et l’hiver puisqu’elle permet de reproduire une forme d’exposition à la lumière. Elle favorise la sécrétion de dopamine, de sérotonine et de cortisol tout en inhibant la libération de mélatonine la journée, l’hormone du sommeil, et inversement la nuit.

Le fonctionnement de la luminothérapie

Concrètement, la luminothérapie émet une lumière qui pénètre dans l’œil pour atteindre la couche des cellules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement photosensibles. Les horloges circadiennes, rétiniennes et centrales du cerveau vont ainsi se resynchroniser selon le rythme général, à savoir 24 heures chez lʼêtre humain. Et la bonne nouvelle c’est que les bienfaits de la luminothérapie se font généralement ressentir au bout de quelques jours.

Comment bien choisir sa lampe ?

Pour obtenir des résultats et ne pas risquer certains effets secondaires (maux de tête, sécheresse oculaire), soyez extrêmement vigilants dans le choix de votre lampe et surtout dans le protocole dʼexposition.

La lampe doit produire une lumière blanche. Son intensité lumineuse doit être au minimum de 2 500 lux. Il est conseillé de choisir directement 10 000 lux pour réduire de manière considérable le temps dʼexposition. Comptez généralement 30 minutes pour 10 000 lux et jusqu’à plusieurs heures pour 2 500 lux.

Un filtre est obligatoire pour vous protéger des rayons UV. La lampe doit avoir le marquage CE matériel médical (93/42/CEE).

Concernant le protocole d’exposition, il est important de positionner lʼappareil au moins 30 à 50 cm du visage.Gardez vos yeux bien ouverts afin d’aider la pénétration de la lumière au niveau de la rétine. Prévoyez d’installer votre lampe légèrement au-dessus de la ligne des yeux.

Pendant votre séance, il est possible de continuer une activité telle que la lecture, voire de travailler à votre bureau si vous ne vous déplacez pas. Enfin, préférez une exposition le matin pour plus dʼefficacité, mais rien ne vous empêche d’utiliser la lampe jusquʼen fin d’après-midi. Par contre, évitez de vous exposer après 18 heures sous peine d’insomnie !

Attention aux contre-indications

Il y a en effet plusieurs mises en garde importantes. La luminothérapie n’est absolument pas conseillée si vous souffrez de pathologies oculaires (glaucome, cataracte, maculopathie ou rétinopathie). Idem si vous avez des lésions à la rétine.

Attention également si vous êtes atteint de psychose maniaco-dépressive et que vous suivez un traitement à base de lithium. Prudence aussi en cas de dépression bipolaire. Enfin, c’est à éviter en cas de prise de médicaments photo-sensibilisants.

Par ailleurs, il est tout à fait possible de souffrir de quelques effets indésirables les premiers jours. Vous pouvez ressentir de la sécheresse oculaire, de légers maux de tête voire des épisodes de nausées.

Un temps dʼadaptation est en effet nécessaire pour que la glande pinéale régule les sécrétions des neurotransmetteurs de mélatonine et de sérotonine.

