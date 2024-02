Comment booster vos compétences numériques à Monaco ?

AD

Depuis son inauguration en juillet dernier, la Maison du numérique à Monaco tire un bilan positif.

Située dans les Jardins d’Apolline, au 1, Promenade Honoré II, la Maison du numérique compte environ 200 visiteurs par mois. Le service public instauré par le Gouvernement Princier s’est imposé comme le lieu d’enseignement, d’assistance et de découverte du numérique à Monaco. Que ce soit pour les novices ou pour les experts, l’établissement monégasque propose des services gratuits pour tous.

Aider et accompagner

Au cœur de cette initiative, une équipe bilingue se tient à disposition chaque jour pour offrir une multitude d’animations et de formations à destination des personnes âgées et des jeunes de la Principauté. Le but est de se familiariser avec les nouvelles technologies et les applications mobiles. Si vous avez des difficultés à utiliser votre smartphone, votre boîte mail, ou simplement réaliser des démarches administratives, vous êtes au bon endroit !

« Les personnes âgées sont très présentes ici. Il faut les accompagner sur ces innovations. », souligne Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom. En effet, la moyenne d’âge des visiteurs est de 65 ans. Les formations visent principalement cette catégorie de personnes.

Pour Anthony Boccone, responsable de la Maison du numérique à Monaco, l’objectif primordial est d’éviter la « fracture technologique ». D’après lui, l’entité repose sur quatre piliers : « Responsabilité, souveraineté, sécurité et inclusion ».

Un programme plus riche

La Maison du numérique souhaite davantage enrichir son offre. Par conséquent, six nouveaux ateliers sont introduits dans le programme 2024. Toujours gratuits et de différents niveaux de compétence, ils sont encore plus adaptés. Vous pouvez désormais apprendre à manier un ordinateur sous IOS ou Windows, maîtriser l’Intelligence Artificielle avec ChatGPT, ou bien gérer l’application « Mon Espace Domaines ».

Dans le cadre du programme « Extended Monaco », la Maison du numérique souhaite attirer un public plus diversifié. De nouveaux rendez-vous seront organisés pour tous les profils et toutes les générations. Par exemple, « L’immersive week » s’adresse principalement aux actifs. Les conférences portent sur des sujets tels que le web-marketing et les avancées technologiques comme ChatGPT. L’objectif pour cette année est d’attirer une audience plus jeune et plus active.

Les responsables de la Maison du numérique revendiquent un franc succès. En sept mois d’activité, l’établissement a reçu près de 1500 visiteurs. Pour continuer sur cette bonne lancée, le responsable Anthony Boccone, encourage les visiteurs à revenir régulièrement.

Pour participer aux ateliers proposés, il suffit de vous rendre sur place ou de réserver via le site web de la Maison du numérique.

