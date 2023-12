Comment conserver son énergie en hiver ?

AD

AD

On le sait, à cette période le corps subit un stress supplémentaire dû à la baisse de luminosité et de chaleur. Il se retrouve donc affaibli face aux agressions extérieures : virus, bactéries, pollution, toxines… Alors comment puiser l’énergie de ce qui nous entoure pour recharger ses batteries ?

play_arrow Booster son énergie en hiver Charlotte Jacquet

Miser sur la cohérence cardiaque pour booster son énergie !

La respiration est primordiale ! Le stress et l’anxiété ont cette fâcheuse tendance à avoir des conséquences néfastes sur le long terme sur l’oxygénation des tissus, des cellules et des organes. Pour y remédier, n’hésitez pas à mettre en pratique différentes techniques de respiration afin de donner un nouveau souffle à votre énergie vitale. Vous pouvez tout à fait miser sur la cohérence cardiaque. Elle a l’avantage d’équilibrer à la fois le corps, le mental et les états émotionnels. Elle est idéale pour faire baisser le cortisol et l’adrénaline, stimuler la dopamine et la sérotonine ou encore combattre l’insomnie.

Comment la pratiquer correctement ?

La technique s’effectue trois fois par jour avec six respirations par minute pendant cinq minutes. Il s’agit d’aller chercher une respiration longue et profonde. Inspirez par le nez et expirez par la bouche en rejetant le plus dʼair possible.

Ce type dʼexercice est simple à mettre en place et ne prend que peu de temps : 5 minutes le matin avant de démarrer votre journée, 5 minutes le temps de votre pause déjeuner et 5 minutes le soir en rentrant du travail.

Parmi les autres pratiques respiratoires qui permettant de retrouver de l’énergie, on peut citer la respiration abdominale. Lʼobjectif de cette technique est double : détendre la sphère digestive et temporiser le cerveau en court-circuitant le mental.

L’alimentation : le pilier de l’énergie !

Il est primordial de veiller à avoir une alimentation la plus brute possible et de saison. Cela permet d’éviter de perdre de l’énergie avec une mauvaise digestion. Veillez donc à bien mastiquer, pratiquez éventuellement un jeûne intermittent. Vous pouvez simplement manger plus léger le soir pour ne pas surcharger votre appareil digestif.

D’ailleurs, sachez que le simple fait de se coucher sur le côté droit aide à la digestion, à la vidange gastrique et au réchauffement du foie.

L'équipe

AD