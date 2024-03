Comment les schémas répétitifs se créent-ils ?

AD

AD

Les schémas répétitifs nous concernent pratiquement tous. C’est une sorte de cercle vicieux dans lequel la même situation se répète de façon récurrente et souvent inconsciente. On peut traverser des schémas répétitifs dans tous nos domaines de vie. Que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle, mais aussi la capacité à changer non-stop de travail ou en incarnant la position de victime.

Ce n’est pas une fatalité : il est possible de sortir de ces schémas pour s’en libérer.

play_arrow Comprendre les schémas répétitifs pour s’en libérer Lynda Pausé

D’où viennent les schémas répétitifs ?

Dans la grande majorité des cas, les schémas répétitifs à l’âge adulte ont un écho dans l’enfance. C’est une résurgence d’une blessure survenue dans nos plus jeunes années en lien avec nos mémoires. On peut presque les qualifier de programmes informatiques contenus dans l’ADN de nos cellules. Ces infos sont transmises par héritage transgénérationnel. Evidemment, chaque mémoire que l’on porte agit comme un filtre qui teinte notre perception de la réalité. Elles conditionnent, in fine, notre système de croyances. Deux personnes vivront une même situation de façon totalement différente selon leurs mémoires respectives.

Le rôle des schémas répétitifs : nous libérer

Au fil de notre vie, on peut ainsi attirer des personnes ou des situations qui entrent en résonance avec nos mémoires. Les schémas se répètent pour nous alerter. Ils ont pour mission de nous faire prendre conscience que notre vision du monde, induite par la mémoire, doit bouger car elle nous limite. Voire nous bloque ou nous fait souffrir. Il est essentiel de se rappeler, qu’un jour, ces schémas nous ont sauvés ou protégés. Ils ne sont pas inutiles mais quand ils entravent notre existence, c’est qu’il est temps de s’en défaire pour avancer.

Comment s’en libérer ?

Première étape : repérer les schémas répétitifs qui se jouent dans nos vies. Les plus complexes, mais aussi ceux qui sont quotidiens, ancrés dans notre routine comme de bonnes vieilles habitudes. La prise de conscience est le début du processus.

Ensuite vient le travail d’analyse et de questionnement autour des mémoires qui déclenchent les schémas. Puis, il faudra identifier les croyances profondes liées à ces mémoires pour enfin se libérer du cercle répétitif. Tout l’objectif est de panser les blessures de l’enfant intérieur pour être en mesure d’exprimer plus tard le vrai Soi.

L'équipe