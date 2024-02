Comment purifier l’air intérieur en hiver ?

AD

AD

En pleine saison hivernale, maintenir un air sain en intérieur est essentiel. En effet, nous avons tendance à passer plus de temps en intérieur et les virus, eux, circulent davantage. En dehors d’une bonne aération des pièces, il existe des solutions techniques pour assainir son logement. Le point avec Charlotte Jacquet, naturopathe.

play_arrow Assainir son intérieur Charlotte Jacquet

Les plantes & les huiles essentielles

Les plantes sont de véritables alliées. Le philodendron, par exemple, est excellent pour absorber le formaldéhyde présent dans certains matériaux de construction. L’anthurium, le ficus, la fougère, et l’areca éliminent les polluants atmosphériques courants.

Vous pouvez aussi miser sur les huiles essentielles qui ont des propriétés antiseptiques puissantes. Le ravintsara est réputé pour lutter contre les maladies hivernales comme la grippe. L’eucalyptus radié, en plus de libérer les bronches, purifie efficacement l’air. En diffusion, le citron, l’orange douce, le tea tree, et la lavande fine agissent comme des agents antibactériens et antiviraux.

Enfin, vous pouvez infuser des branches de thym bio dans de l’eau chaude. La vapeur émise par ce mélange aseptise l’air et soulage les voies respiratoires.

Attention aux produits de nettoyage et aux matériaux

Si la poussière est susceptible de contenir des particules potentiellement nocives, encore faut-il nettoyer son logement avec les bons produits. De préférence, des produits d’entretien naturels comme le savon noir et le vinaigre blanc. Ils sont écologiques et donc moins susceptibles de libérer des composés chimiques indésirables dans l’air.

Par ailleurs, il est essentiel de choisir des matériaux de constructions les moins émetteurs de COV possible. Ces Composés Organiques Volatils proviennent des revêtements de sol, des peintures et même des meubles. Depuis 2012, un étiquetage spécifique est présent pour informer sur le niveau d’émission de COV. Il oscille entre A+ pour les moins polluants et C pour les plus polluants.

Et dernière astuce pour les parents : placez les jouets en peluche de vos enfants dans le congélateur pour venir à bout des acariens !

L'équipe