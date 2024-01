Comment répondre aux excuses de l’inaction climatique ?

AD

Le lundi on parle écologie avec la team My positive Impact. Céline Brugioni décortique les excuses de l’inaction climatique. Un concept qui a été popularisé par Thomas Wagner via son média « Bon pote ». Il a repris une étude de la revue scientifique de l’Université de Cambridge qui listait les 12 principaux arguments qui retardent l’action climatique.

Comment repérer ces arguments ?

Céline ne cherche pas à convaincre mais plutôt à vous aider à y voir plus clair. Savoir c’est pouvoir. Alors, parmi ces 12 excuses de l’inaction, on retrouve plusieurs arguments et notamment un basé sur l’individualisme. Concrètement c’est la fameuse phrase : « La responsabilité incombe à quelqu’un d’autre ». Ce sont tous les discours qui permettent de détourner la responsabilité.

Alors, sans rentrer dans des considérations géopolitiques, il est clair que nous sommes une partie intégrante de l’écosystème mondial qui repose sur des interdépendances et interrelations. Chacun peut faire sa part à son niveau, sans forcément comparer avec la personne ou le pays qui pollue le plus.

On appelle cela la systémie. Le fait de comprendre qu’on est tous sur le même bateau et qu’un changement de comportement individuel peut conduire à plus grande échelle à une évolution collective.

