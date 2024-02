Coupe du Monde 2026 : Une Finale Grandiose à New York

La nouvelle la plus excitante est certainement la confirmation que la finale tant attendue se tiendra à New York, au MetLife Stadium. Dans ce stade on y voit généralement des matchs de football américain des New York Jets et des Giants. Il est situé dans le New Jersey, à l’ouest de Manhattan, et a une capacité impressionnante de plus de 82 000 spectateurs.

Réservez vos agendas ! La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 19 juillet 2026. Un moment historique qui promet d’être mémorable.