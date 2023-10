David Guetta et Bebe Rexa à nouveau réunis

Après leur collaboration sur les titres Say my name & I’m Good, le duo est de retour avec le morceau ONE IN A MILLION aux sonorités house.

Cette fois pas de sample sur un tube déjà existant, mais l’intro au synthé vous rappelle forcément l’un des morceau phare du DJ français When Love Takes Over.

Si pour l’instant, One in a million n’a pas franchement explosé dans les charts, le tandem a dévoilé un clip très simple, sous les stroboscopes avec une ambiance festive et clubbing.

