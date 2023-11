De belles images de la famille princière lors de la Fête Nationale

La famille princière et les Monégasques se sont retrouvés dimanche 19 novembre pour célébrer la Fête du Prince sur la place du Palais. LL.AA.SS le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont salué la foule en compagnie du Prince héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella.

Sous un soleil radieux, la famille princière était sous les projecteurs hier à Monaco à l’occasion de la Fête du Prince. En ce dimanche 19 novembre, le peuple monégasque était au rendez-vous pour communier avec le Souverain et montrer son attachement aux Grimaldi. Après la messe en la Cathédrale Notre-Dame Immaculée, LL.AA.SS le Prince Albert II ont retrouvé leurs enfants, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. Ensemble, ils ont assisté à la prise d’armes dans la Cour d’honneur du Palais princier. Puis, le Souverain a procédé à la remise des insignes de grade et médailles. Toute la famille, ou presque, était présente pour ce temps fort du protocole. En effet, Louis et Marie Ducruet ont préféré maintenir au chaud leur petite Victoire, née en avril dernier.

Le rituel du balcon

Par la suite, la famille princière a assisté au défilé militaire depuis les balcons du Palais. En mémoire du Prince Rainier, dont Monaco commémore le centenaire cette année, un détachement de 1er Régiment de Tirailleurs d’Épinal a participé à l’événement. Cette invitation faisait écho à l’engagement de l’ancien souverain en 1944 au sein de l’armée française et du 7ème Régiment de Tirailleurs algériens. Enfin, ces cérémonies millimétrées ont permis aux Monégasques réunis sur la Place du Palais de s’offrir un moment de ferveur populaire. Munis de drapeaux aux couleurs de la Principauté, les sujets du Prince Albert II ont longuement acclamé la famille princière.

En dépit de ce programme chargé, le Souverain a pris le temps l’après-midi d’aller soutenir la Roca Team salle Gaston Médecin pour la 12e journée de BetClic Élite. Il a ainsi assisté à la victoire de l’ASM Basket contre Blois, 99 à 81. Après cette parenthèse sportive, le Prince Albert II avait rendez-vous hier soir à l’Opéra de Monte-Carlo pour le traditionnel Gala de la fête de nationale. Cette année, la soirée a mis à l’honneur Enrico Caruso. Le plus grand des ténors avait en effet débuté sa carrière en 1902 sur la scène de la salle Garnier dans La Bohème de Puccini.

L'équipe