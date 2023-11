L’utopie à l’épreuve du réel à l’école Saint-Charles de Monaco

Depuis la rentrée, les élèves d’une classe de CM1 de l’école Saint-Charles expérimentent « Écoletopie ». Cet environnement d’apprentissage vient du studio niçois smarin. À l’origine de ce projet, la designer Stéphanie Marin est l’invitée de Nathalie Michet dans Le Club Radio Monaco.

Installée à Nice, la designer Stéphanie Marin mène une expérience en Principauté en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, le Nouveau Musée National de Monaco et le gouvernement princier. En effet, la fondatrice du studio smarin – célèbre pour ses coussins en formes de galets – a installé son dispositif Écoletopie au sein d ‘une classe de CM1 de l’École Saint-Charles. Les élèves et leur enseignante ont jusqu’aux vacances d’hiver pour profiter de cet attrayant « environnement total« .

Des chaises rebondissantes

Ici le mobilier scolaire prend la forme d’un grand puzzle à géométrie variable à construire en groupe. « Un peu comme des Kapla, » explique Stéphanie Marin. Chaises rebondissantes, lumières qui s’adaptent au rythme cardiaque, jeux basés sur l’expérimentation sensuelle des formes, des matières et des couleurs…

Pour ne rien gâcher, Stéphanie Marin privilégie toujours les matériaux bruts et non traités. Par exemple, le liège et le frêne. De plus, pour chaque élément du dispositif, Écoletopie comprend une fiche explicative sur l’histoire, les propriétés et l’empreinte écologique de la matière utilisée. Un vent de fraîcheur, de créativité et de bon sens souffle sur la salle de classe ! On rêverait d’y avoir droit en milieu professionnel.

