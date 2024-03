Découvrez le Festival TheFork sur la Côte d’Azur

AD

Amateurs de bonne cuisine et d’économies, réjouissez-vous ! Le festival TheFork fait son grand retour sur la Côte d’Azur, offrant jusqu’au 31 mars une occasion unique de profiter de -50% sur une selection de restaurants.

Un Festival Pour Tous les Goûts

Avec une présence dans toute la France, vous trouverez facilement un restaurant participant près de chez vous, que vous soyez à Antibes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var ou ailleurs. À Nice, notamment, onze établissements vous ouvrent leurs portes avec des menus à demi-prix.

Comment Profiter à Cette Offre ?

Téléchargez simplement l’application The Fork ou rendez-vous sur leur site internet pour découvrir les restaurants participants. Une recherche par ville suffit pour accéder à une sélection variée de restaurants. La réservation en ligne est rapide et vous assure une place dans l’établissement de votre choix.

Nos Coups de Cœur à Nice

– Taco and Co: Situé au 6 rue Beaumont, c’est l’endroit parfait pour les amateurs de tacos authentiques et de cuisine mexicaine dans une ambiance conviviale.

– ALICE AND I: Engagé dans une démarche écoresponsable, ce restaurant se démarque par sa carte de plats faits maison, majoritairement bio, et préparés avec des produits locaux. Les amateurs de cuisine saine et de circuits courts seront conquis par la fraîcheur et la qualité des plats proposés.

Le festival TheFork est l’occasion de découvrir des restaurants et des nouvelles spécialités et saveurs le tout à des prix très attractifs.

