Découvrez le LuminoCity Festival à New York

Aujourd’hui, nous embarquons ensemble à la découverte du LuminoCity Festival, une expérience visuelle et immersive qui illumine plusieurs villes américaines.

À New York, cet événement se déroule au cœur du Parc Eisenhower jusqu’au 7 janvier 2024.

Ce festival propose aux visiteurs de se promener et découvrir des installations lumineuses artistiques et interactives grâce à des technologies avancées.

Thème de cette année : Wonder Journey

Sous le thème de « Wonder Journey », le LuminoCity Festival propose des installations lumineuses particulièrement grandes et colorées. La magie opère grâce à l’interactivité, permettant aux visiteurs de devenir une partie intégrante de chaque œuvre d’art. Le parcours du festival est conçu pour encourager l’exploration, avec plusieurs scènes. Vous avez le choix de suivre le parcours suggéré ou de vous aventurer librement à travers les différentes installations.

Le LuminoCity Festival propose aussi une ambiance sonore unique qui évolue tout au long de votre visite.

Prévoyez entre une à deux heures pour vous immerger pleinement dans cette expérience lumineuse captivante.

Billets et informations pratiques

Pour ceux qui souhaitent vivre cette expérience magique, les billets sont disponibles sur le site officiel du LuminoCity ainsi que sur la plateforme de réservation Fever. Nous vous recommandons vivement d’acheter vos billets à l’avance pour éviter les longues files d’attente, car cet événement attire un grand nombre de visiteurs. Le festival est ouvert du jeudi au lundi, de 16h30 à 21h30.

