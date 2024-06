Découvrez le Restaurant Norma à Monaco

AD

Situé sur la Place d’Armes, au-dessus du marché de la Condamine à Monaco, le restaurant Norma offre une vue imprenable sur cette place animée.

Avec un style moderne et élégant ponctué de touches de couleurs douces, le restaurant nous plonge dans une atmosphère chaleureuse et accueillante. Pour ceux qui aiment profiter du beau temps, la terrasse ensoleillée est un véritable atout.

Norma n’est pas seulement un endroit pour savourer un bon repas, c’est aussi le lieu idéal pour un apéritif entre amis. Tous les jours, de 17h à 19h, vous pouvez profiter de l’aperitivo avec des spécialités comme les pizzettas marinara, les planches de charcuteries et de fromages. Et ce n’est pas tout : les jeudis et vendredis, Norma organise des sessions de Live Music, ajoutant une touche festive à l’expérience culinaire.

Une Cuisine Italienne Authentique et Raffinée

Le restaurant Norma propose une cuisine italienne authentique et raffinée, agrémentée d’une touche monégasque. Le chef de cuisine, Leone Piazza, met un point d’honneur à utiliser des produits locaux. Ils proviennent directement du marché de la Condamine, pour garantir ainsi fraîcheur et qualité. La carte offre une large sélection de pizzas et de pâtes, ainsi que des spécialités italiennes telles que le vitello tonnato, la parmigiana d’aubergine et l’ossobuco de veau.

Pour les amateurs de dessert, les traditionnels comme le tiramisù et la panna cotta sont des incontournables. L’œnothèque de Norma propose également une vaste sélection de vins italiens. Ils sont disponibles à la dégustation sur place ou à l’achat dans la boutique de leur partenaire John Wine.

Où Se Trouve le Restaurant ?

Norma est idéalement situé au 10 rue Alberti à Monaco. Le restaurant est ouvert tous les jours pour le déjeuner et le dîner, accueillant ses clients dans une ambiance conviviale.

