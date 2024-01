Découvrez le Rocher de Monaco à travers le site rocher-monacoville.com

AD

Le site rocher-monacoville.com, créé par Alexandra Rinaldi, la présidente de l’Association des Commerçants du Rocher de Monaco, offre une plateforme pratique pour explorer et soutenir les établissements qui font la richesse du Rocher de Monaco.

L’objectif premier de rocher-monacoville.com est de recenser tous les commerces présents sur le Rocher, facilitant ainsi la recherche des visiteurs. Le site partage également les événements locaux et l’actualité des commerces.

L’Association des Commerçants du Rocher de Monaco (ACRM)

Fondée par Alexandra Rinaldi, l’ACRM a pour mission d’unir les artisans, les boutiques de luxe et les commerces de proximité au sein d’une même communauté. L’objectif est de préserver et promouvoir l’authenticité ainsi que le dynamisme des établissements présents sur le Rocher. Alexandra Rinaldi, en tant que présidente de l’association, met en avant la diversité des offres et s’engage à préserver l’héritage local tout en favorisant le développement durable.

Déjà une trentaine d’établissements à découvrir sur le site

Sur rocher-monacoville.com, vous trouverez une sélection de près d’une trentaine d’établissements variés. Du côté des restaurants, des adresses incontournables telles que Le Pinocchio, un restaurant italien, ou La Montgolfière, réputé pour sa cuisine méditerranéenne élaborée à partir de produits frais provenant des marchés locaux, sont à découvrir. Le site permet également de consulter facilement les cartes des différents restaurants.

Les boutiques, offrent une variété de choix allant des souvenirs aux articles de décoration et de mode. La boutique d’Alexandra, Les 5 Saveurs, se distingue en proposant des produits et vêtements de qualité ainsi que des cosmétiques de Provence.

Le site agit comme une vitrine virtuelle, permettant aux visiteurs de découvrir les produits vendus dans chaque commerce.

L'équipe