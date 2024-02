Découvrez The Taste un Restaurant au Cœur du Vieux Nice

AD

The Taste est un tout nouveau restaurant qui a ouvert en plein cœur du vieux Nice. Dirigé par Alexandre Jacques, ce lieu, qui porte le nom évocateur de « Le Goût » en français, promet une expérience gastronomique unique.

Un Chef Passionné et Originaire de la Côte D’azur

Alexandre, avec sa formation culinaire au prestigieux lycée hôtelier Paul Augier à Nice, est un passionné de la cuisine méditerranéenne. Son parcours inclut des collaborations avec des établissements de renom tels que l’Eden Roc à Antibes, Loulou à St Tropez, et même la plage du Negresco. Aujourd’hui, fort de son expérience, il prend les rênes de son propre établissement.

Ambiance Chaleureuse et Élégante

The Taste est un mélange entre restaurant, bar et bar à vin. Dans son établissement, Alexandre a souhaité créer un espace orné de trouvailles qu’il a chinées. Il propose également régulièrement des vernissages et des expositions d’œuvres éphémères pour instaurer une atmosphère culturelle et conviviale.

Une Carte aux Saveurs Méditerranéennes

Les ingrédients soigneusement sélectionnés proviennent de fournisseurs de qualité, assurant une authenticité dans chaque plat. Des pâtes fraîches de chez Clé aux Pâtes aux légumes du marché Saleya. Alexandr’e souhaite mettre en avant les produits du terroir.

Localisation et Horaires

The Taste vous accueille au 6 rue Francis Gallo à Nice. Les portes sont ouvertes du jeudi au lundi de 17h à minuit.

