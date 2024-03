Des Activités Incontournables à Monaco pour les Vacances d’Hiver

AD

Monaco est une destination de choix pour les vacances d’hiver, proposant des activités variées qui sauront satisfaire tous les goûts. Que vous soyez attiré par l’art, l’histoire, ou l’aventure, la Principauté offre des expériences uniques pour enrichir vos vacances.

Des Stages Artistiques au Pavillon Bosio

Pour ceux qui cherchent à exprimer leur créativité pendant les vacances d’hiver rendez-vous au Pavillon Bosio. Jusqu’au 1er mars, des stages sont proposés par l’école supérieure d’arts plastiques de Monaco. Ils sont pour tous les âges et niveaux, allant du dessin à la sculpture, en passant par la gravure. Que vous soyez débutant ou artiste confirmé, ces ateliers dirigés par des professionnels sont une opportunité parfaite pour développer vos talents artistiques.

Hommage au Prince Bâtisseur au Musée d’Anthropologie Préhistorique

Pour ceux intéressés par l’histoire, le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco présente une exposition dédiée au Prince Rainier III. Intitulée « Un Prince, un Musée », cette exposition immersive, ouverte jusqu’au 4 avril, explore l’héritage du Prince à travers sept espaces thématiques. C’est une manière fascinante de plonger dans l’histoire de Monaco et de rendre hommage au « Prince Bâtisseur ».

Aventure Polaire au Musée Océanographique

Pour une expérience familiale enrichissante, le Musée Océanographique propose l’exposition « Mission Polaire ». Ce voyage au cœur des pôles offre une exploration passionnante de ces environnements extrêmes et des grands explorateurs qui les ont découverts. Avec une offre spéciale vacances – un billet enfant offert pour chaque billet adulte acheté – et la possibilité de participer à un escape game, c’est l’occasion idéale de combiner divertissement et éducation pour toute la famille.

