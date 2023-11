Des Ateliers Pâtisseries pour les Enfants à Peymeinade

AD

Pour cette période de fin d’année, le Domaine du Mas de l’Olivine à Peymeinade organise des ateliers de Noël. Situé au 16 chemin des Lazes, ce domaine spécialisé dans la réalisation de confiseries à base de fleurs cultivées sur place, propose des ateliers pâtisseries uniques pour les enfants dès l’âge de 3 ans. De la confection de cookies de Noël à la réalisation d’un entremet chocolat fruit rouge, le Mas de l’Olivine offre une expérience gourmande inoubliable pour les petits chefs en herbe.

Des Ateliers Pâtisseries pour les Fêtes

Du 2 au 24 décembre, chaque mercredi, samedi et dimanche, le Domaine du Mas de l’Olivine ouvre ses portes aux apprentis pâtissiers en herbe. Les tout-petits, dès l’âge de 3 ans, pourront s’initier à la pâtisserie en confectionnant des cookies de Noël. De la création de la pâte à la décoration.

Pour les enfants de 5 ans et plus, le choix d’ateliers s’élargit. Entre la confection des Madeleines de Noël, la création d’une couronne festive ou la réalisation de donuts de Noël, les enfants exploreront diverses techniques de pâtisserie.

Un Atelier Apéro de Noël pour les Petits Chefs

Les parents ne sont pas en reste avec l’atelier apéro de Noël. Les enfants auront le plaisir de créer un plateau apéro composé de verrines au foie gras/pain d’épice/violette, de feuilletés au comté et de wraps au surimi/St Morêt/violette. Une activité ludique qui ravira les petits chefs en herbe et ajoutera une touche gourmande aux festivités familiales.

Entremet Chocolat Fruit Rouge pour les Chefs de 7 ans

Pour les enfants de 7 ans et plus, un atelier spécial les attend. Ils auront l’opportunité d’apprendre à confectionner un entremet chocolat fruit rouge pouvant régaler de 6 à 8 convives. Une expérience culinaire plus avancée.

Les ateliers pâtisseries du Domaine du Mas de l’Olivine promettent une expérience unique pour les enfants pendant les fêtes. Pour découvrir le programme complet et vous inscrire, rendez-vous sur le site internet du Mas de l’Olivine www.masdelolivine.fr ou contactez Audrey par e-mail à audrey@masdelolivine.fr

