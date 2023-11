Des célébrités françaises au Marathon de New York

Dimanche 5 novembre 2023 s’est déroulé le Marathon de New York.

Chaque année, des milliers de coureurs venus du monde entier font le déplacement pour participer à cette compétition. Cette année, il y avait plusieurs Français, dont deux Miss France, Marine Lorphelin et Amandine Petit. Elles ont choisi de se lancer dans un défi sportif de taille en parcourant les 42 kilomètres les plus célèbres au monde. Leur participation a été rendue possible grâce au soutien de la marque de téléphonie mobile Orange, car elles ont fait partie de la team Orange Running.

Les deux Miss ont partagé leur aventure sur Instagram, de leur entraînement à leur arrivée à New York.

Nos deux Miss France n’étaient pas seules dans cette aventure.

Elles étaient entourées de plusieurs célébrités françaises venues participer à cette aventure sportive. Parmi ces personnalités, on retrouve le talentueux chef franco-colombien Juan Arbelaez, le champion du monde Alexis Hanquinquant et le champion de BMX Matthias Dandois. De plus, l’ancien footballeur international Éric Abidal et l’animateur du « Canal Football Club », Hervé Mathoux, ont également fait le déplacement pour relever ce défi sportif.

Deux candidats emblématiques de l’émission de télé-réalité « Koh Lanta »

Dorian Louvet et Claude Dartois se sont joints à l’aventure. Ces deux athlètes ont apporté leur soutien au groupe, renforçant ainsi l’esprit d’équipe qui caractérise le marathon.

Bravo à tous ceux qui ont franchi la ligne d’arrivée lors du plus célèbre marathon au monde.

