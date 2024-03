AD

Une classe de 3e du collège Charles III a été invitée à découvrir la réplique terrestre du véhicule lunaire de Venturi. Le rover Flex partira pour la Lune en 2026.

« 2026, Back To The Moon ». A travers ce slogan, A travers ce slogan, Venturi affiche la couleur et son ambition. Pour rappel, le Rover Flex est le fruit de la collaboration entre trois entités : Venturi à Monaco, Venturi Lab à Fribourg (Suisse) et Venturi Astrolab (Etats-Unis). Les ingénieurs de l’entreprise monégasque et ses partenaires travaillent en parallèle sur deux programmes.

Il y a d’abord une mission « privée » réalisable dans le cadre d’un contrat passé avec mission « privée » réalisable dans le cadre d’un contrat passé avec SpaceX . Le rover sera envoyé sur le pôle sud de la Lune par le lanceur spatial Starship. Il y a ensuite une mission « institutionnelle » dans le cadre du projet Artemis de la NASA pour lequel Venturi a répondu à un appel d’offres.

Dans un premier temps, le Flex se rendra seul sur notre satellite. L ‘engin, 100% électrique et maniable à distance, sera dirigé par des ingénieurs à Monaco et aux Etats-Unis. Mais à plus long terme, l’objectif est qu’il soit piloté sur la lune par des astronautes.

Fin du suspense dans quelques jours

Le 3 avril, l’agence spatiale américaine donnera les noms des sociétés privées qui continueront l’aventure lunaire avec elle. Dans la liste des concurrents, Venturi fait figure de « petit poucet » mais son président Gildo Pastor est très confiant.

Des collégiens de Monaco en mission lunaire chez Venturi Gildo Pastor

En attendant le verdict, l’homme d’affaires et de défis se replonge dans ses souvenirs d’enfance. Gildo Pastor a apprécié ce moment d’échanges avec les collégiens.

Des collégiens de Monaco en mission lunaire chez Venturi Gildo Pastor

C’est cette aventure exceptionnelle que les collégiens ont pu toucher du doigt dans les locaux de Venturi, situés dans le quartier Fontvieille.

Au programme : présentation officielle du rover et de la future mission lunaire, expérience de réalité augmentée et quiz interactif. Les élèves ont été très impressionnés, à l’image de Louise et Kevin.

Des collégiens de Monaco en mission lunaire chez Venturi Louise et Kevin, collégiens à Charles III

Impressionné, Franck Baldet, lui, l’a été par la pertinence des questions posées par les jeunes visiteurs. Le directeur technique de Venturi est au micro de Jean-Christophe Sanchez, dans « What’s up? ».

Des collégiens de Monaco en mission lunaire chez Venturi Franck Baldet, directeur technique

L'équipe