Des groupes WhatsApp pour les belles-mamans !

Il n’y a aucun mode d’emploi pour les mamans. Mais parfois, l’échange et le soutien sont les clefs d’une maternité plus apaisée. C’est pourquoi Manon (aka demiefamille) a lancé des groupes WhatsApp pour toutes les mamans.

Les belles mamans : une casquette complexe

Manon est elle-même une belle-maman. N’ayant personne dans sa situation autour d’elle, elle lance son compte instagram pour partager son quotidien et ses questionnements. Doucement, l’idée de fonder des groupes WhatsApp lui vient pour permettre à toutes les mères de trouver un exutoire.

Si au départ, les groupes ne concernent que les belles-mamans, très vite les demandes abondent. Manon décide alors de lancer des groupes de parole et d’échange 2.0 pour les mères célibataires et les mamans tout court.

Comment ça fonctionne ?

Concrètement, chaque mois, Manon ouvre des sessions qui coûte 8 euros par personne. Une fois l’inscription validée, elle se charge d’envoyer aux participantes un petit questionnaire. Objectif : dénicher les futurs points communs entre elles. Enfin, l’Azuréenne répartit dans chaque groupe quatre à huit femmes. L’objectif est de faire naître des groupes de soutien et d’entraide entre les mères pour alléger leur quotidien, et pourquoi pas se faire des amies dans la même situation.

