Six planches de paddle sont à la disposition de tous au Larvotto. Elles sont stockées dans un box et réservables via une application.

Depuis l’année dernière, un système de location de paddle en libre-service a fait son apparition sur la plage du Larvotto. Les réservations s’effectuent via l’application Equip Sport, disponible sur Apple et Android.

Sur la façade du box où sont rangés les paddles, un QR code permet aussi de diriger les intéressés vers l’application. La location fonctionne du lever, jusqu’au coucher du soleil. Pour une heure d’activité, comptez 20 euros. Ce tarif comprend la location d’une planche avec un gilet de sauvetage ainsi que deux sacs étanches pour transporter des affaires, et notamment le téléphone.

« On voit les gens s’en servir »

Depuis les progrès en réseau à Monaco, l’activité rencontre le succès espéré. « On voit les gens s’en servir », témoigne Fréderique Simon, cheffe de centre de l’Académie monégasque de la mer. « Cela nous permet d’avoir une activité en plus sur la plage, sans que ça ne demande plus de ressources humaines », explique-t-elle.

Le désir de développer cette activité au Larvotto existe depuis un certains temps au sein de l’Académie. La société de location de paddle et l’Académie se partagent les frais liés à l’installation et à l’entretien du dispositif.

play_arrow Des paddles en libre-service sur la plage du Larvotto Fréderique Simon - Cheffe de centre de l'Académie monégasque de la mer

