AD

AD

La Pinède de Juan-les-Pins accueillera, fin juin, le tout premier BullPadel Show 06. Les organisateurs promettent une grande fête du padel.

Anciens footballeurs, ex-basketteurs ou stars du show biz, ils sont tous devenus fous de padel ! Plus qu’un effet de mode dans le petit monde des célébrités, ce sport de raquette, à mi-chemin entre le squash et le tennis, suscite un réel engouement. En effet, le nombre de joueurs ne cesse de croître.

Actuellement, on recense 30 millions de pratiquants dans le monde, dont 500 000 en France. L’Hexagone possède, à ce jour, 1 700 terrains de padel. Plus facilement accessible que le tennis pour un débutant, inclusif, ludique et intergénérationnel, le padel présente bien des atouts. Les Alpes-Maritimes ne pouvaient pas passer à côté d’un tel phénomène.

La Team Parker défie la Team Pirès

Les 28 et 29 juin 2024, le premier BullPadel Show 06 réunira, à la pinède d’Antibes Juan-les-Pins, quatre des meilleurs joueurs de la planète (Paquito Navarro, Martin Di Nenno, Fede Chingotto, Juan Tello) et des personnalités.

Deux équipes se défieront sur ce site mythique spécialement aménagé et d’une capacité de 2 000 places, le temps de deux soirées festives et caritatives. Une partie de la recette de l’événement sera reversée à l’association « Sourire & Partage ».

Redouane Bougheraba, Tony Parker, Eric Abidal, Robert Pirès et Ludovic Giuly seront de la partie !

play_arrow Des people et les meilleurs joueurs de padel au BullPadel Show Robert Pirès et Ludovic Giuly, promoteurs du BullPadel Show

Une ambiance de festival

Robin Haziza est à l’origine de ce défi un peu fou. Ancien joueur de tennis, 7 fois champion de France de padel et capitaine de l’équipe de France féminine, il est l’organisateur du BullPadel Show 06.

play_arrow Des people et les meilleurs joueurs de padel au BullPadel Show Robin Haziza

Il y a 12 ans, Robin Haziza avait créé le premier club de Padel dans le 06.

play_arrow Des people et les meilleurs joueurs de padel au BullPadel Show Robin Haziza

Le BullPadel Show 06 bénéfice du soutien logistique et financier des collectivités locales. Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes se dit « très heureux et très fier d’accueillir cet évènement de Padel unique au monde ».

play_arrow Des people et les meilleurs joueurs de padel au BullPadel Show Charles-Ange Ginesy

L'équipe