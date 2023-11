Des photos inédites de l’univers grâce à Euclid

L’Agence Spatiale Européenne révèle des photos époustouflantes de l’univers. Elles viennent du télescope spatial Euclid. On y découvre notamment des galaxies situées à 10 milliards d’années-lumière.

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) nous a offert hier les premiers clichés pris par son télescope spatial Euclid lancé en juillet dernier. Désormais stationné près de son cousin américain, James Webb, à 1 million et demi de kilomètres de la Terre, Euclid a pour mission de cartographier un tiers de l’univers en 3D. De plus, il doit permettre d’en apprendre d’avantage sur la matière noire et l’énergie sombre. Ces forces invisibles semblent permettre à tout ce qui flotte dans l’espace de “tenir ensemble”.

Des galaxies lointaines

Depuis le mardi 7 novembre 2023, on dispose donc de cinq photos inédites. Ainsi, l’une d’entre elles nous montre des galaxies distantes de 10 milliards d’années-lumière de la Terre. L’ESA parle d’une “révolution pour l’astronomie”. On y voit, au premier plan, l’amas de Persée. Il s’agit d’un regroupement d’environ un millier de galaxies situées à 240 millions d’années-lumière. Mais surtout, en arrière-plan: des éclats d’étoiles formées par des collisions entre galaxies. Or, selon les calculs des chercheurs, un tel amas n’a pu se former que grâce à la matière noire. Sur son compte twitter, Eric Lagadec, le célèbre astrophysicien de l’observatoire de la Côte d’Azur, parle lui-même d’une « image extraordinaire. »

Une nébuleuse chez Orion

Pour nous autres, profanes de l’astronomie, les quatre autres photos envoyées par Euclid semblent tout aussi merveilleuses. Il est question d’une nébuleuse à tête de cheval située dans la constellation d’Orion, d’un amas d’étoiles réunies par la force gravitationnelle ou encore d’une galaxie cachée débusquée par infrarouge.



