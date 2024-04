Dior Dévoile sa Collection Pre-Fall 2024 au Brooklyn Museum

AD

Le lundi 15 avril 2024, le prestigieux Brooklyn Museum de New York a été le théâtre du défilé pre-fall de Dior, orchestré par la directrice artistique Maria Grazia Chiuri. Cette nouvelle collection a plongé les invités dans l’âge d’or d’Hollywood des années 30 et 40, rendant hommage à l’émancipation et à l’icône Marlène Dietrich, connue pour ses tenues de diva et ses costumes masculins audacieux.

L’événement a également été marqué par une impressionnante installation artistique de Suzanne Santoro. L’artiste a revisité son œuvre de 1976 qui explore la représentation du corps féminin à travers les âges. Cette mise en scène artistique, enrichie par une série de photographies projetées, a ajouté un message féministe puissant à l’expérience du défilé.

Les Créations Emblématiques de Dior

La collection pre-fall 2024 de Dior met en valeur les éléments emblématiques de la maison de haute couture. On y retrouve des motifs tels que l’abeille, l’étoile, le muguet et le trèfle. Les pièces présentées lors du défilé utilisent des matières nobles comme le tweed, le satin et le velours froissé, créant ainsi un mélange subtil entre élégance classique et modernité.

Les tenues féminines de la collection reprennent les codes du vestiaire masculin, avec des pantalons amples, des cravates et des blousons d’aviateur, tout en intégrant des touches de féminité telles que la lingerie visible et les mi-bas. Une palette de couleurs dominée par le noir, le blanc et le gris pour une élégance intemporelle.

La Présence de Nombreuse Célébrités

Le défilé Dior a attiré des célébrités renommées en front-row. Parmi elles, Charlize Theron, Rosamund Pike, Rachel Zegler et Anya Taylor Joy étaient accompagnées de Malcolm McRae, son mari musicien. D’autres figures notables telles que Michelle Williams, Naomi Watts, Laëtitia Casta et l’influenceuse Léna Situations étaient également présentes pour découvrir les créations de Maria Grazia Chiuri.

Pour les passionnés de Dior, cette collection sera bientôt disponible en boutique.

