Entreparents lance le comité de soutien à la parentalité à Monaco !

AD

AD

Comme chaque mois, c’est votre RDV « Viens, on papote » en collaboration avec le réseau Entreparents basé à Monaco. Cette fois, pleins phares sur la parentalité puisque le réseau vient de lancer « Le comité de soutien à la parentalité ». L’occasion de présenter ses objectifs et de faire un état des lieux des actions mises en place en faveur des parents en Principauté avec une juriste.

play_arrow Soutenir la parentalité en Principauté Le réseau Entreparents

Les missions du comité de soutien à la parentalité

Ce comité entend apporter de la visibilité au sujet de la parentalité dans la sphère économique et professionnelle. Il a aussi pour vocation de sensibiliser les acteurs clés de la Principauté sur cette thématique alors que la famille est une valeur cardinale incontournable. A travers plusieurs actions, le comité souhaite améliorer le quotidien des nouveaux et des futurs parents, défendre leurs intérêts mais aussi inciter à la coopération entre les institutions et les professionnels.

Le comité de soutien à la parentalité c’est avant tout l’histoire de la rencontre entre les membres du réseau Entreparents et Mona Lagrange Guezguez. Une juriste spécialisée en droit de la famille.

Deux avancées majeures en faveur de la parentalité en Principauté

On peut, en effet, citer l’allongement du congé paternité dans le secteur privé à compter du 7 décembre 2023. Il est ainsi de 21 jours en cas de naissance simple et 28 jours pour des naissances multiples. Ce texte permet de s’aligner avec le secteur public et nos voisins Français, même si en Hexagone le congé paternité est légèrement plus long (28 jours pour une naissance unique).

Fin février, le projet de loi instituant un congé maternité en faveur des travailleuses indépendantes a également été adopté. Sa durée est au moins égale à 18 semaines au même titre que pour les salariés. Cette mesure traduit la volonté d’assurer une égalité des droits entre les femmes enceintes, et ce, quel que soit leur statut professionnel !

Les axes de travail selon le comité de soutien à la parentalité

Si des avancées fortes sont à souligner, il reste des pistes d’amélioration. Le Comité de soutien à la parentalité espère, par exemple, un élargissement du statut de chef.fe de foyer pour les travailleuses indépendantes et celles du secteur privé. A ce jour, le chef de foyer, qui fait bénéficier ses enfants et son conjoint de prestations sociales, reste le père. Sauf conditions bien particulières. Mona évoque également l’absence de congé enfant malade dans le secteur privé et pour les indépendantes. Enfin, concernant l’arrêt naturelle de grossesse, qui concerne 1 femme sur 3 dans le monde, Monaco ne propose pas de dispositif spécifique pour accompagner les parents. Bien sûr, il existe une indemnisation mais dans les mêmes conditions que celles d’un arrêt maladie.

Les différences de traitement entre les mères et les pères

Par ailleurs, il existe certaines différences de traitement entre les mères et les pères. L’article 4 de la loi de 1956 fixant le régime des congés payés annuels prévoit que « Les mères de familles salariées ou apprenties bénéficient, pour chaque enfant à charge, d’un jour ouvrable de congé supplémentaire, sans que ce congé supplémentaire puisse excéder cinq jours. »

Cette disposition n’existe pas pour les pères de famille.

Enfin, concernant le congé rentrée scolaire, l’avenant n°17 de la convention collective nationale du travail de 1945 accorde un congé de rentrée scolaire au salarié rémunéré comme du temps de travail d’une demi-journée (4h) pour accompagner son enfant le jour de la rentrée scolaire. Cette disposition est valable uniquement pour les mères et s’applique dès l’entrée à la maternelle jusqu’au CP.

Notez que le réseau Entreparents sera présent demain, le vendredi 8 mars, à l’espace Léo Ferré à l’occasion de l’événement POWHER organisé par le Comité Droits des Femmes Monaco pour célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes.

RDV de 9 heures à 17 heures pour réfléchir et échanger sur les droits pendant la grossesse et l’accouchement, la place du parent dans la société ou encore la promotion de l’égalité homme/femme dans la loi.

L'équipe