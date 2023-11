Etat fébrile : comment le soulager naturellement ?

C’est de saison : l’état fébrile ! Vous vous sentez au ralenti, avec quelques frissons .. et bien c’est le fameux coup de froid. Aujourd’hui, Charlotte Jacquet, naturopathe, vous livre ses conseils pour vous soulager de façon naturelle.

Les signes à observer en cas d’état fébrile

Le coup de froid est souvent associé à un rhume. En effet, c’est une réaction du système immunitaire en réponse à une infection virale des voies respiratoires supérieures, généralement causée par des rhinovirus. On peut aussi observer un nez qui coule ou qui est plutôt congestionné. De la toux, sèche au départ, puis plus productive. C’est le signe que votre système essaie de se débarrasser des impuretés. La gorge est également irritée ou douloureuse, le tout couplé à de la fatigue, des frissons et une légère fièvre.

Notez que l’élévation de la température corporelle indique que votre corps est en mode défense.

Que faire dès les premiers signes ?

Première astuce : une infusion maison. Pour cela dans une casserole, faites chauffer de l’eau avec quelques rondelles de citron, trois clous de girofle, une pincée de thym et un bâton de cannelle. Il est possible d’y ajouter un petit morceau de gingembre frais. Après huit minutes d’infusion, retirez le tout en filtrant avant de boire votre préparation. Les premiers jours, vous pouvez consommer cette infusion trois fois par jour, avant d’espacer doucement.

Autre alternative : les huiles essentielles. Attention il est primordial de toujours vérifier les contre-indications et les précautions d’usage. Demandez conseil au préalable à un pharmacien ou un herboriste.

Dans le cadre d’un état fébrile, vous pouvez mettre dans une cuillère à café de miel « le trio gagnant ». Vous ajoutez ainsi une goutte d’huile essentielle de ravintsara, une goutte d’huile essentielle d’arbre à thé et une goutte d’huile essentielle de niaouli. L’usage de ces HE est totalement déconseillé pendant la grossesse et aux enfants de moins de six ans.

La tisane à base de ronce !

Enfin, dernier coup de pouce : la tisane à base de ronces. C’est un puissant anti-inflammatoire de toute la sphère ORL. La tisane va avoir une réelle action sur l’état fébrile et permet d’hydrater et d’humidifier les muqueuses pour lutter contre l’irritation et l’assèchement.

Vous pouvez ainsi consommer une cuillère à café de feuille de ronce dans de l’eau, couplé à une cuillère à café de feuilles de mauve pour adoucir la gorge.

Laissez bien infuser 15 minutes avant de filtrer et de boire.

