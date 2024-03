Être influenceurs et engagés en faveur de la transition écologique

AD

AD

Les influenceurs et créateurs de contenu sont de plus en plus nombreux sur la toile. Ils représentent, pour certains, l’incarnation du consumérisme. Pourtant, les créateurs de contenu sont en mesure d’impulser des changements notables. Notamment en sensibilisant à la lutte contre le changement climatique. C’est le cas de Charlotte Lemay, mannequin et influenceuse.

play_arrow Charlotte Lemay, influenceuse et mannequin engagée Les éditions Jouvence

Influenceurs engagés : un petit guide pratique

Alors que la Génération Z s’informe majoritairement sur les réseaux sociaux, les influenceurs ont un rôle majeur à jouer dans la construction du futur. C’est pourquoi, Charlotte Lemay a décidé de publier aux éditions Jouvence le livre « Influenceur.se engagé.e : et si toi aussi tu utilisais les réseaux tout en préservant la planète ? » co-écrit avec sa soeur.

Dans une société capitaliste qui pousse à la consommation, Charlotte Lemay oeuvre pour rendre l’engagement désirable. Ambassadrice verte, elle démocratise la transition écologique et la rend accessible sur la toile. Elle donne des clefs pratiques aux influenceurs pour démocratiser une consommation engagée et raisonnée.

C’est aussi une façon de prendre le contre-pied de la pureté militante (t’es écolo, mais t’as un smartphone ?!). Il est possible selon Charlotte de voyager, profiter tout en essayant de réduire son impact.

La pureté militante : le piège contre-productif ?

Il s’agit d’une injonction à devoir adopter un comportement absolument parfait dans la cause que l’on soutient. Elle impose donc des standards bien difficiles, voire impossibles à atteindre. Finalement, la pureté militante décourage les personnes engagées si elles ont un comportement modéré, au lieu de les encourager à poursuivre leurs efforts. Ce phénomène existe dans de nombreux domaines, et notamment quand on aborde l’écologie.

L'équipe