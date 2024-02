AD

Alors que la fête du citron de Menton commencera le samedi 17 février, le fruitage des structures géantes a commencé.

Les premiers semi-remorques sont arrivés d’Espagne le mercredi 31 janvier. D’autres suivront dans les prochains jours. Au total, les services de la mairie de Menton attendent quatre livraisons pour un total de 130 tonnes de citrons et d’oranges.

Ils sont nombreux à mettre la main à la pâte !

Dans les jardins Biovès, le « fruitage » des structures géantes a commencé ce jeudi 1er février. Ce travail minutieux et titanesque est assuré essentiellement par les agents du service parcs et jardins et des intérimaires.

De nombreuses associations (IME Bariquand Alphand, Esatitude Menton, les enfants de Frankie, le Rugby Club Web Ellis, Sporting Club Aviron Menton) et villes voisines (Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil, Nice et la Trinité) apportent leur aide.

Sur les échaffaudages, plusieurs corps de métiers coopèrent. Chaque personne a son propre plan de travail et tout se fait manuellement !

Caroline Gervais, directrice du service parcs et jardins de la Ville de Menton répond aux questions de Jean-Christophe Sanchez dans « What’s up! ».

