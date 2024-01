AD

AD

La 4e Fight Aids Cup a réuni au stade Louis II des anciennes gloires du ballon rond autour d’un objectif commun : récolter des fonds pour Fight Aids Monaco.

L’affiche a tenu toutes ses promesses. Des buts, des joueurs qui se chambrent, du suspense…Sur la pelouse du stade Louis II, les joueurs ne se sont pas ménagés pour offrir au public un beau spectacle et décrocher le trophée. A ce jeu là, l’équipe du Cirque FC a été la plus habile, s’imposant 3-2 aux dépens des Barbagiuans de Monaco.

C’est en première mi-temps que l’équipe chère à S.A.S. La Princesse Stéphanie a montré sa supériorité avec trois buts marqués entre la 21e et la 36e minute par Youri Djorkaeff, Clarence Seedorf et Rober Pirès sur pénalty. La formation au maillot jaune et bleu avait fière allure avec aussi Eric Abidal ou Claude Makélélé.

En face, les Barbagiuans, emmenés par leur capitaine et président Louis Ducruet, n’ont pas démérité. Le neveu de S.A.S. Le Prince Albert II a lui-même fait preuve de beaucoup d’abnégation. Sonny Anderson a fait admirer sa technique, intacte. Charles Leclerc, le plus jeune sur la pelouse, a joué de sa vitesse et démontré qu’il n’était pas maladroit balle au pied. Leurs efforts ont été récompensés lors d’une deuxième période mieux maîtrisée grâce à l’apport en pointe d’Ernesto Chevanton, auteur d’un doublé.

Le Cirque FC remporte sa troisième victoire en quatre éditions mais le grand gagnant de la soirée n’est autre que la lutte contre le VIH à travers Fight Aids Monaco. Tous les bénéfices de la soirée (match, tombola, dîner de gala) sont au profit de l’association.

Ecoutez ci-dessous les réactions de Louis Ducruet, Sonny Anderson, Youri Djorkaeff et Claude Makélélé.

play_arrow Fight Aids Cup : des stars du football pour la bonne cause Louis Ducruet

play_arrow Fight Aids Cup : des stars du football pour la bonne cause Sonny Anderson

play_arrow Fight Aids Cup : des stars du football pour la bonne cause Youri Djorkaeff

play_arrow Fight Aids Cup : des stars du football pour la bonne cause Claude Makélélé

Crédit photos : Frédéric Nebinger

L'équipe