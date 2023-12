AD

Au delà de la journée mondiale de lutte contre le sida, Fight Aids Monaco multiplie les actions. L’association aura 20 ans en 2024.

Pour la première fois, c’est au stade Louis II que les bénévoles de Fight Aids Monaco s’étaient donné rendez-vous mercredi 29 novembre pour « Test in the City », journée de dépistage du VIH.

Nouveau lieu, nouveau public visé : « L’idée était d’aller chercher les salariés dans les entreprises », explique Christophe Glasser. Le coordinateur de l’association rappelle que le test est anonyme et gratuit avec résultat immédiat. L’opération « Test in the City » est menée deux fois par an.

Ce vendredi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH, Fight Aids Monaco a déployé au Musée océanographique une dizaine de courtepointes en hommage aux personnes décédées des conséquences du Sida. Mais ce n’est pas tout.

L’association présidée par S.A.S. la Princesse Stéphanie organise également une tombola en ligne en partenariat avec la Roca Team et Monaco Info. En jeu : deux photos grand format dédicacées par Mike James et Jordan Lyod, joueurs vedettes du club de basket de la Principauté.

Enfin, une vente de cartes de vœux est réalisée en partenariat avec la Croix-Rouge monégasque dans le cadre de l’action « Une lumière pour Noël »

Christophe Glasser, coordinateur de Fight Aids Monaco est au micro de Jean-Christophe Sanchez dans « What’s up ? ».

play_arrow Fight Aids Monaco : « le dépistage du VIH est indispensable » Christophe Glasser

