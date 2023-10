Focus sur Troye Sivan

L’artiste australien de 28 ans vient de dévoiler son tout dernier album baptisé Something to Give Each Other : véritable ode à la pop.

Le titre One of your Girls tire son épingle du jeu. Un morceau sensuel couplé à des refrains robotisés. Le clip a clairement déchainé les fans puisque Troye Sivan se glisse dans la peau d’une drag-queen sulfureuse avec en guest l’acteur Ross Lynch ! Acteur que vous avez pu retrouver sous les traits de Jeffrey Dahmer, dans le film MY FRIEND DAHMER sorti en 2017, donc bien avant la série controversée qui a cartonné sur Netflix

Ce nouvel opus signé Troye Sivan a été emmené dès cet été par le titre RUSH qui cumule aujourd’hui 133 millions de streams. Avec ce troisième album, la pop star n se met complètement à nu sur des sonorités dansantes et des paroles frivoles pour chanter les rencontres, l’amour, et les baisers volés.

Autre morceau phare GOT ME STARTED, qui interpole l’iconique SHOOTING STARD de BAG RAIDERS. L’Australien signe donc des titres forts, taillés pour les feed Tiktok et les dancefloors, en mêlant ballades sentimentales et pop enivrante.

