A 20 ans, le Niçois Renaud Mauléon fait partie des 100 meilleurs foot freestyler au monde. Il ne compte pas s’arrêter là.

Le foot freestyle est encore méconnu du grand public. Pourtant, cette discipline artistico-sportive cartonne sur les réseaux sociaux. Elle mêle les gestes d’un footballeur à ceux d’un danseur de breakdance ou d’un gymnaste. Le principe est de réaliser, avec un ballon de football, les gestes les plus spectaculaires avec toutes les parties du corps, sauf les mains.

Renaud Mauléon en est un digne représentant. Ce Niçois à 13 ans lorsqu’il succombe au charme du foot freestyle en regardant des vidéos sur internet. A l’époque, l’adolescent pratique le tennis et « ne sait pas aligner 3 jongles avec un ballon ».

Mais au prix d’un travail acharné et d’une détermination sans faille, Renaud progresse rapidement jusqu’à décrocher le titre de champion de France en ligne en 2019, dans le cadre d’une compétition s’étalant sur six mois, où la meilleure vidéo remporte la victoire.

En cette même année 2019, il se place dans le Top 16 puis atteint, en 2022 et 2023, la 11e place au championnat de France. Renaud participe également au Championnat du monde en 2018, 2019 et 2023 et finit dans les 100 meilleurs freestylers au monde.

Star des réseaux sociaux

Depuis 2020, le jeune homme partage sa passion sur les plateformes de médias sociaux où les fans le connaissent sous le pseudo « Renaudinho ». Près d’un million d’abonnés le suivent sur ses comptes. Désormais professionnel de foot freestyle, il poursuit ses études, en parallèle. Il est actuellement en deuxième année de Management Sportif au STAPS à Nice.

Renaud Mauléon est l’invité du « Club Radio Monaco ». Il évoque son parcours et ses ambitions.

Foot Freestyler pro, Renaud Mauléon jongle comme il marche Renaud Mauléon

