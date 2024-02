Grammy Awards: Céline Dion et Taylor Swift en vedettes

AD

Dans la nuit de dimanche à lundi, Taylor Swift a remporté le Grammy Award de l’album de l’année pour Mignights. La chanteuse américaine décroche cette récompense pour la quatrième fois de sa carrière et c’est un record ! En plus, c’est Céline Dion qui a lui a remis la statuette.

Décidément, le règne de Taylor Swift sur l’industrie musicale et la société américaine ne fait que s’amplifier. Désignée personnalité 2023 de l’année par le TIME, la chanteuse a encore frappé fort dimanche soir à Los Angeles. Pour la quatrième fois depuis ses débuts, l’interprète de Anti-Hero a remporté le Grammy Award de l’album de l’année. À 34 ans, elle devient la première artiste de l’histoire à atteindre ce cap. Désormais, Taylor Swift devance Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder.

Céline Dion en guest-star

Pour ne rien gâcher à son heure de gloire, Taylor Swift a reçu sa récompense des mains d’une star mondiale. En effet, à la surprise générale, Céline Dion a été appelée sur scène pour remettre le Grammy de l’album de l’année. Absente des projecteurs depuis 2022 en raison d’une maladie neurologique, la chanteuse québécoise a eu droit à une ovation du public à son arrivée au bras de son fils, René-Charles. « Quand je dis que je suis contente d’être là, je le pense vraiment, de tout mon cœur » , a déclaré dit Céline Dion, visiblement émue.

Quant à Taylor Swift, elle a évoqué « le meilleur moment de sa vie » . « Merci beaucoup de m’avoir donné l’occasion de faire ce que j’aime tant ! Je suis époustouflée ! » , a ajouté la star new-yorkaise. Son niveau d’excitation l’a d’ailleurs conduite à ne guère prêter grande attention à Céline Dion. Les deux femmes ont toutefois partagé un moment de complicité et de tendresse plus tard, en coulisses.

En plus du Grammy de l’album de l’année, Taylor Swift avait remporté un peu plus tôt le prix du meilleur album pop. En as du marketing, l’Américaine en a profité pour annoncer la sortie de son 11e album studio, The Tortured Poets Department, pour le 19 avril.

On peut également citer dans le palmarès, le Grammy du meilleur enregistrement de l’année pour le tube Flowers de Miley Cyrus et celui de meilleure chanson pour What I was made for de Billie Eilish. La jeune artiste de 22 ans a co-écrit cette balade avec son frère, Finneas O’Conell, pour la BO du blockbuster Barbie. La pluie de récompenses a également arrosé la chanteuse R&B SZA, Victoria Monét, la Sud-Africaine Tyla ou encore le trio rock féminin Boygenius.

Jay-Z en mode Ye

Les messieurs, en minorité cette année, ont notamment eu comme digne représentant le rappeur et producteur Jay-Z. Récompensé pour l’ensemble de son œuvre, l’époux de Beyonce n’a pas pu s’empêcher de monter au créneau en mode Kanye West aux VMA’S de 2009. En effet, une fois sur scène, aux côtés de sa fille Blue Ivy, Mister Carter a déploré que Queen B, détentrice de 32 gramophones (un record !), n’ait jamais remporté celui de l’album de l’année. « Réfléchissez à ça (…) quelque chose cloche ! » , a lancé Jay-Z, devant un public confus.

L’autre moment gênant de la soirée a eu lieu dans la discrétion. Lors de la pré-cérémonie, alors qu’il venait de recevoir trois Grammy Award très prestigieux, Killer Mike a été embarqué par la police. Selon le Hollywood Reporter, le rappeur aurait été interpellé pour une affaire totalement déconnectée des Grammy Awards.

