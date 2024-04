AD

AD

Il a été le complice de Johnny Hallyday pendant 10 ans. Greg Zlap allumera le feu le 23 avril à Monaco au profit de la Fondation Flavien.

Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica. Dans le milieu du blues, tout le monde connaît son nom et son histoire. Celui que Jean-Jacques Milteau appelle affectueusement son fils spirituel a déjà 7 albums à son actif et des concerts sous son nom depuis près de 30 ans. Le grand public, lui, l’a découvert en tant que musicien de Johnny Hallyday.

Johnny a changé sa vie

En effet, son talent ne passe pas inaperçu lorsque sa route croise celle du taulier. Nous sommes en 2007 dans un studio d’enregistrement parisien. C’est la rencontre la plus marquante de sa carrière, celle qui a changé sa vie. Avec son blouson en cuir et ses cheveux blonds en pétard, « le Prince de l’harmonica » a partagé 282 concerts avec l’idole. Actuellement, Greg Zlap participe à l’aventure « Johnny Symphonique » en tournée dans toute la France. Il présente un aperçu de son nouveau spectacle (« Héritage Johnny ») en première partie avant de rejoindre Yvan Cassar sur scène.

Le mardi 23 avril 2024, on le retrouvera à l’Auditorium Rainier III à Monaco pour le concert Pouce la Vie de la Fondation Flavien. Le compositeur, arrangeur, pianiste et chef d’orchestre Yvan Cassar sera encore à la baguette. Et Greg Zlap partagera la scène avec Joël Chausse à la trompette, Julie Sévilla-Fraysse au violoncelle et l’orchestre Call me Winston – The Tarantino Tribute, composé de onze musiciens et chanteurs.

En attendant, Greg Zlap est l’invité de Radio Monaco. Cliquez ci-dessous pour écouter son interview.

play_arrow Greg Zlap, l’harmoniciste de Johnny joue pour la Fondation Flavien Greg Zlap en interview sur Radio Monaco

L'équipe