Lancé à l’été 2021, « Héros » publie cet hiver son 5e numéro. Le magazine de sport consacre sa Une à Pierre Frolla.

C’est un magazine qui parle de sport mais surtout des sportifs. « Héros » est un magazine de rencontres et de portraits. Stars ou anonymes, on y découvre des femmes et hommes aux destins et aux parcours hors du commun. Ici, la performance sportive seule et le résultat passent au second plan. Raconter le sport à travers le parcours de ces sportifs et leurs histoires, tel est l’angle d’attaque.

« Héros » et sa petite équipe de rédacteurs et de contributeurs extérieurs ont une appétence particulière pour les sports d’engagement ou d’aventure où il y a une part de risque.

« Pierre Frolla, tout sur ma mer »

Pierre Frolla, plongeur de l’extrême et quadruple recordman du monde en apnée, en est un digne représentant. A la Une du 5e numéro du magazine, le Monégasque est raconté sous l’angle de son approche environnementale et de son amour de la nature.

Ce qu’il partage dans « Héros », ce sont ses rencontres avec la faune aquatique et son engament pour protéger nos mers et océans. Le dossier est agrémenté de photos exceptionnelles signées Greg Lecoeur (photo ci-dessus et à la Une de l’article).

Dans « Le Club », Thierry Suire, créateur et rédacteur en chef de « Héros » nous présente son magazine.

play_arrow « Héros », le magazine qui pose un autre regard sur le sport Jean-Christophe Sanchez

L'équipe